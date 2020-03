Mike Malone : « Ce sont des choses que nous voyons dans les films, maintenant, nous sommes en train de les vivre »

Hier soir, la nouvelle de la suspension de la NBA a presque fait oublier que certaines équipes et certains joueurs étaient encore sur les parquets. C’est le cas des Nuggets qui se déplaçaient sur à Dallas et qui ont été informés de la situation à la mi-temps et pendant le troisième quart-temps.

« Votre esprit commence à se faire des idées à propos de ce qu’il se passe et c’est une situation un peu effrayante. Ce sont des choses que nous voyons dans les films. Maintenant, nous sommes en train de les vivre. Nous devons prendre ça au jour le jour, et trouver comment aller de l’avant. » Mike Malone

Tout le monde semblait un peu dépassé par les événements après le match, comme le confirme Paul Millsap.

« C’est une période où tout le monde est un petit peu sous le choc, où nous ne savons pas trop quoi penser actuellement. Nous allons essayer de remettre nos idées en place et nous allons attendre de voir ce qu’il se passe. C’est une période difficile. À chaque fois que vous entendez ce genre de nouvelle, c’est embêtant. » Paul Millsap

Le coach de Denver s’est ensuite montré assez inquiet sur les suites de la pandémie et l’expansion du virus.

« Vous perdez un match et vous êtes déçu, mais ensuite vous prenez du recul et vous pensez au fait que ça touche des millions et des millions de gens dans le monde. Rudy Gobert, vous pensez : ‘Oh, ça ne va pas nous affecter, nous sommes la NBA.’L’un de nos joueurs a le coronavirus. Qui sait ce que ça entraîne pour les autres équipes, pour celles qui ont été en contact. Vous êtes forcément préoccupés par ce qu’il se passe, pas juste au sein de la NBA, mais dans le monde entier. » Mike Malone

Mais devant le manque d’informations, difficile pour le coach d’en dire beaucoup plus à ces joueurs sur la suite des événements.

« Je leur ai parlé, tout comme Tim Connelly [le GM], en essayant de répondre à quelques questions qui étaient posées, pour essayer de les tenir informés. Mais soyons honnêtes, c’est juste arrivé. Je n’ai pas plus d’infos à donner aux joueurs, et ça m’embête, mais je n’ai aucune idée de ce que ça signifie. J’espère juste que nous pourrons trouver un moyen de contenir ça, et qu’on pourra faire quelque chose pour terminer cette saison. » Mike Malone

