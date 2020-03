Des joueurs du Jazz frustrés par Rudy Gobert ?

Rudy Gobert a été le tout premier joueur NBA testé positif au coronavirus et il s’est attiré les critiques d’énormément de monde pour son attitude quelques jours avant lorsqu’il avait volontairement touché un à un les micros des journalistes. Selon les rumeurs et les infos de Woj, le double défenseur de l’année n’aurait pas été prudent ces derniers jours avec ses coéquipiers, n’hésitant pas à les toucher ou à toucher leurs affaires malgré les consignes en raison de l’épidémie. Si on en croit l’insider d’ESPN, son attitude aurait déplu à ses coéquipiers.

« Le Jazz a de la chance qu’il n’a pas à être ensemble et à jouer des matchs à l’heure actuelle. Il y a du pain sur la planche pour réparer les relations. Pas juste entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, mais aussi les autres dans le vestiaire. Il y a énormément de frustration vis-à-vis de Rudy Gobert. Il s’est excusé aujourd’hui, mais ça va être un test. Toutefois il y a d’excellents leaders à Utah, Dennis Lindsey (président), Justin Zanik (GM) et le coach Quin Snyder et dans le vestiaire ça va être un test pour tous afin de remettre cette équipe sur les rails s’ils reprennent la saison. » Woj sur SportsCenter

A noter que selon Yahoo! Sports Rudy ne sera pas sanctionné pour son attitude, lui qui a présenté ses excuses.