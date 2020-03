Mavs : Jalen Brunson opéré

Alors qu’il avait prévu d’attendre l’offseason pour se traiter chirurgicalement sa déchirure du labrum de l’épaule droite, Jalen Brunson, ce sont les Mavericks qui l’annoncent, a été opéré.

Aucun possible date de retour n’a été communiquée pour le moment, mais on ne sait de toute façon pas quand les matchs NBA pourront reprendre, s’ils reprennent.

Depuis le début de saison le meneur tournait à 8.2 points à 46.6% dont 35.8% à 3-pts, 2.4 rebonds et 3.3 passes en 17.9 minutes.

Brunson, of course, had originally planned to delay surgery until the off-season and keep playing with the help of in-season rehab … but the league's unexpected shutdown for a minimum of 30 days created a window for the procedure now

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 13, 2020