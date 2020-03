Pas loin de 500 millions de dollars de perte pour la NBA si la saison ne reprend pas ?

Qui dit matchs annulés dit argent perdu pour la NBA, qui ne fait plus entrer autant de dollars dans les caisses en l’absence de spectateurs dans ses 30 salles à travers les États-Unis. Concrètement et bien que cela soit secondaire pour tout le monde, cela représenterait, selon les calculs de Tom Haberstroh d’NBC Sports, pas loin de 500 millions de dollars de perte.

Ainsi avec 259 matchs de saison régulière et 83 matchs de playoffs restants à disputer pour l’exercice 2019-20 et à raison d’1.2 million de dollars de revenus « vente de tickets » perdus par match de saison régulière et 2 millions par match de playoffs, cela donne environ 300 millions de dollars d’un côté 166 millions de l’autre, soit 466 millions de dollars.