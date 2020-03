Shawn Marion : « Ca aurait été compliqué pour les Suns de Mike D’Antoni de jouer plus vite »

Drafté par les Phoenix Suns en 1999, Shawn Marion a commencé sa carrière au sein de l’équipe de Steve Nash et Amar’e Stoudemire, dans le fameux système du 7 seconds or less de Mike D’Antoni. Un système qui a, selon lui, posé les bases du basket tel qu’il est pratiqué aujourd’hui.

« Définitivement. Je pense que ça a fait partie de la transition qui s’est déroulée en NBA, et c’est le style de jeu qui est joué. C’est l’évolution du basket en fait. Les joueurs sont plus techniques et talentueux maintenant, capables de fairep lus de choses sur le terrain. Il n’y a plus beaucoup de gars qui jouent dos au panier maintenant. » Shawn Marion.

En 2004/2005, cette équipe est parvenue à remporter 62 victoires. Mais sans remporter de titres malheureusement. Une équipe formidable malgré tout, et comme souvent, on peut se demander si ce groupe serait aussi performant dans la NBA actuelle. Marion est persuadé que oui.

« Les Suns de l’époque s’en sortiraient très bien aujourd’hui. Ce serait compliqué pour les autres équipes de nous battre, surtout avec les intérieurs qui jouent à l’extérieur maintenant. Les gens comprendraient ce qu’on fait, et ça rendrait les choses plus faciles. Je suppose qu’on aurait pu prendre plus de trois points. Ça aurait été compliqué de jouer plus vite, parce que des fois c’était une passe suivie directement d’un trois points. C’est ce qu’ils font maintenant, mais c’est juste une partie du jeu. Maintenant, quand vous avez un tir ouvert, vous devez le prendre. Avec les analytiques et toutes ces choses, personne ne prend plus de tirs à mi-distance. Mais certains sont très bons là-dedans. Je me dis « Un tir est un tir. » Si vous pouvez mettre le ballon dans le panier, il faut le faire. Mais bon. » Shawn Marion.

L’ailier a fini par remporter un titre, c’était en 2011 avec les Dallas Mavericks, contre le Miami Heat. À l’époque, les Texans avaient dans leur rang de nombreux vieux briscards, et peu d’observateurs les voyaient s’imposer face au trio LeBron James/Dwyane Wade/Chris Bosh. Et pourtant.

« J’étais fatigué d’entendre ça, mais c’est comme ça. C’est ce qui arrive souvent. Les gens ont toujours le sentiment qu’il doit y avoir un outsider mais ce n’est pas le cas. On pourrait dire : « Il y a deux grosses équipes, et elles ont le même niveau ! » Mais on veut toujours dire que quelqu’un est meilleur que quelqu’un d’autre, qu’une équipe a plus de chance de gagner. Souvent, les gens se trompent. Ils se basent sur des choses dont ils ne connaissent rien. Je suis vraiment naïf. Ils réfléchissent sur ce qu’ils voient, et ce n’est pas la même chose que d’être sur le terrain, faire physiquement face aux autres gars. C’est un état d’esprit différent, avec une mentalité différente et une autre approche. Ce n’est pas les mêmes sentiments non plus. Il y a tellement de choses différentes dans ce sport… C’est facile pour quelqu’un de rester assis dans son canapé et de faire des supputations. Mais quand vous êtes dans les tranchées, et que vous bossez tous les jours… On ne peut rien y faire en fait, parce que personne ne sait ce que c’est, à moins d’avoir été dans la situation. En plus, il y a différents niveaux. Vous êtes dans quelle partie des tranchées ? Est-ce que vous êtes spectateurs, vous dribblez, barbotez ? Ou est-ce que vous allez vraiment au combat ? Il y a tellement de choses dans ce sport sur lesquelles ont peut spéculer, mais les spectateurs ne savent pas trop ce qu’il se passe. À moins d’être vraiment dedans. » Shawn Marion.

Via Hoopshype.