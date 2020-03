Shawn Marion : « Des fois, je dois éduquer des gens sur le jeu, ou sur ce que j’ai fait »

Drafté en neuvième position en 1999, Shawn Marion peut se vanter d’avoir eu une carrière bien remplie, avec 1163 matchs joués, et des moyennes de 15,2 points, 8,7 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne. Athlète incroyable et défenseur d’élite, 4 fois All-Star, il a réussi de très belles performances qui auraient dû lui permettre de rentrer dans l’imaginaire collectif. Seulement il n’en a rien été, et l’ailier est souvent oublié dans les discussions des meilleurs joueurs des années 2000.

« C’est comme ça. Des fois, je dois éduquer des gens sur le jeu, ou sur ce que j’ai fait. Ce n’est pas grave, mais j’ai beaucoup donné à ce sport. Je pense que je l’ai aidé. Je suis une deds raisons pour lesquelles il y a eu cette évolution. Je pense que ceux qui aiment vraiment le basket le savent. Si c’est le cas, tant mieux. Sinon, tant pis. Je ne peux pas forcer les gens à ouvrir les yeux. J’ai fini par réussir à gérer ça et je suis en paix. Par le passé, je détestais entendre certaines choses, mais en même temps, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un compétiteur. Je mangeais basket, je dormais basket… Je le fais toujours, mais je suis loin de la compétition. Je ne fais plus ça depuis que je suis à la retraite. Je joue encore, par-ci par-là, mais mon corps a beaucoup souffert. C’était cool de faire partie de ce sport. » Shawn Marion.

Aujourd’hui, pour trouver un joueur de son profil, il faut se lever tôt. Marion voit bien un ou deux ailiers qui lui ressemblent vaguement, mais sans plus.

« Il y a quelques gars qui me ressemblent un peu, mais personne qui a vraiment le même jeu que moi. Le seul gars, pour moi, qui peut avoir cette étiquette, c’est Kawhi Leonard parce qu’il joue des deux côtés du terrain avec beaucoup de ténacité. Parfois, Paul George le fait aussi. Mais j’étais capable de prendre beaucoup de rebonds et de faire d’autres choses sur le terrain, surtout en défense, mais aussi en attaque. Et ils sont un peu différents de moi de ce point de vue. Mais ma manière de sauter, tout ça ? Ils ne sautent pas comme moi. Mais il y a quelques similarités. En vrai, je ne vois pas vraiment de gars avec qui je pourrais être comparé en ce moment. La manière dont je jouais et ce que je faisais sur le terrain, je ne vois personne de ma taille qui le fait. » Shawn Marion.

Sa puissance et sa mobilité lui ont permis de défendre sur de nombreuses stars, mais quand on lui demande de choisir laquelle était la plus difficile à arrêter, il ne veut pas vraiment donner de réponse.

« J’ai défendu sur Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James… Un de mes joueurs favoris était Jamal Mashburn. Je l’adorais parce qu’il était très polyvalent. C’était un petit ailier qui était très grand, mais il était capable de faire différentes choses sur le terrain et était très technique. Mais j’ai défendu sur tout le monde, Tim Duncan, Kevin Garnett… Tous ces gars. J’ai même dû aller sur Shaquille O’Neal quelques fois. J’ai toujours accepté le challenge. Il faut avoir le bon état d’esprit pour ralentir ces gars. » Shawn Marion.

Via Hoopshype.