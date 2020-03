Charles Barkley apporte son soutien à Rudy Gobert, très critiqué

Cible de nombreuses critiques -émanant même pour certaines peut-être de son propre camp – Rudy Gobert a reçu le soutien de Charles Barkley sur TNT :

« Je veux apporter tout mon soutien à Rudy Gobert. Je sais que les gens lui tombent dessus par rapport qui s’est passé. Il n’a pas fait exprès. Kenny et Shaq le savent, on touche tous les affaires des autres tous les jours. C’est ce qu’il y a de mieux quand tu es dans une équipe NBA, tu délires avec tes coéquipiers. Je sais qu’il s’en veut et je veux simplement lui apporter tout mon soutien. » Charles Barkley

Charles Barkley stands up for Rudy Gobert, says it was an "honest mistake" pic.twitter.com/j8G5OnP3Qt

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 13, 2020