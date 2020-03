Carmelo Anthony : « Une partie de moi avait vraiment honte face à ces gamins »

Avant de signer avec Portland en novembre dernier, Carmelo Anthony est passé par de nombreux moments de doute suite à une collaboration qui s’était mal terminée avec les Rockets, un an plus tôt. Invité du dernier épisode du podcast de C.J. McCollum, Pull-Up, l’ailier est revenu sur cette période délicate.

« J’ai commencé à me remettre en question, à me demander pourquoi ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce que j’ai fait ? Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que c’était moi ? Est-ce que je suis bon ? Est-ce que je peux encore jouer ? Toutes ces questions ont commencé à rentrer dans ma tête et sont restées pendant 4, 5 mois. Ce n’est que lorsque j’ai commencé à m’impliquer dans les matchs de basket et la vie de mon fils que ça a commencé à changer.

J’ai commencé à faire des voyages avec son équipe AAU, j’étais entouré de tous ces gamins, et une partie de moi avait vraiment honte. J’étais gêné face à ces enfants. Les enfants sont toujours très honnêtes, et je ne voulais pas faire face à ces questions : ‘Qu’est-ce qui s’est passé Melo, qu’est-ce qui s’est passé ?’. Je ne voulais pas, donc j’étais gêné de devoir aller à ces tournois. Et puis ma femme m’a dit : ‘Mais qu’est-ce que tu fais ? Tu y vas à ce tournoi’. Mon fils me disait : ‘Papa, tu ne viens pas ?’ et je m’inventais des excuses du genre : ‘Non, tu sais quoi, il se pourrait bien que je signe avec une équipe la semaine prochaine’. Je masquais mes émotions et mes frustrations, puis j’ai fini par décider d’y aller. J’ai eu une vraie conversation avec ma femme et elle m’a dit : ‘Tu sais quoi, si c’est fini c’est fini. Mais tu ne peux pas contrôler ça. Tu as joué en NBA pendant 16 ans, qui peut dire avoir joué à ton niveau pendant 16 ans ?’. »