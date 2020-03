La ‘Kobe Story’ d’Iman Shumpert : « On est au Garden, le public est fou, j’ai volé le ballon à Kobe. Et le 4ème quart commence »

Kobe Bryant n’est plus là mais les anecdotes sur sa grande carrière et son caractère de champion le seront elles toujours. Knick de 2011 à 2015, Iman Shumpert a raconté ce qu’il avait vécu un soir de février 2012 face au Black Mamba…

« J’ai défendu sur Kobe au Garden. J’avais réussi plusieurs interceptions sur lui, et dans ma tête je ne pensais qu’à une chose : au moment où j’allais expliquer à mon frère après le match comment j’avais volé le ballon à Kobe et comment j’avais dunké de l’autre côté. On est au Garden, le public est fou, j’ai mes Player’s Edition aux pieds, j’ai volé le ballon à Kobe, c’était à l’époque de la Linsanity en plus… Et le 4ème quart-temps commence… et Kobe tout en m’envoyant une petite tape sur la cuisse me dit : ‘T’as fait un super match young fella’ (il fait les gros yeux, comme choqué). J’ai regardé l’horloge pour être sûr. Il reste 12 minutes, de quoi tu parles ?! Tu n’as rien dit du match alors que je n’ai pas arrêté de chambrer. Il ne m’avait pas dit un mot avant ça. ‘Super match young fella’. Concentré. Le gars est venu, feinte de tir, feinte de tir, contre la planche, passe dans le corner. Et là je suis genre mais what the fuck bro ? T’as été normal tout le match et là tu fais ça ? Feinte, pivot à droite, pivot à gauche, shoot. Et après il a pris un pull-up à genre 10 mètres, du Steph Curry avant Steph Curry, swish. Temps-mort, D’Antoni me regarde et je suis genre : ‘Bro je… ?!’ (il lève les deux bras en l’air en signe d’impuissance, bouche bée). » Iman Shumpert