Coronavirus : les Brooklyn Nets testés dans la journée ?

Maggie Gray, journaliste radio pour WFAN, a par hasard rencontré DeAndre Jordan chez Whole Foods en faisant ses courses, et le pivot des Nets lui a indiqué que « l’intégralité de l’équipe » serait testée pour le COVID-19 ce samedi.

Just ran into DeAndre Jordan at Whole Foods, he says he thinks the entire Nets team is getting tested for COVID-19 tomorrow.

— Maggie Gray (@MaggieGray) March 13, 2020