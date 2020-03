Steve Kerr se fait porte-parole de la prévention : « Je ne suis pas expert, je suis l’idiot qui coachait un match devant 15 000 fans il y a 4 jours »

Après avoir constaté qu’un concert de Post Malone s’était tenu au Pepsi Center de Denver le soir du 12 mars, Steve Kerr a pris la parole sur Twitter.

« Il nous faudra tous nous engager à prendre des distances dans le cadre social afin d’inverser la courbe et de maîtriser le virus. Expliquez ce concept à tous ceux que vous connaissez s’il vous plaît. » Steve Kerr

24h plus tôt, la NBA annonçait la suspension de sa saison suite au test positif de Rudy Gobert au coronavirus.

« Je suis bien conscient qu’il y a 4 jours je coachais un match NBA devant 15 000 fans et que maintenant je supplie les gens d’éviter les grands rassemblements. Ce n’est pas que je suis hypocrite, c’est qu’il y a quatre jours, j’étais ignorant, et j’essaie d’apprendre, comme tout le monde. J’essaie d’utiliser ma voix pour aider à faire passer le message parce que si ce qu’il va falloir faire. Tout le monde doit comprendre que chacun peut jouer un rôle là-dedans et que c’est la seule façon par laquelle cela va fonctionner.