Joe Harris vote aussi pour Tyronn Lue : « C’est un excellent coach »

On apprenait la semaine dernière que Kyrie Irving serait favorable à une arrivée de Tyron Lue pour la succession de Kenny Atkinson. Quand on connait le poids de certains joueurs sur ce genre de décision, on peut penser que cette rumeur pourrait être crédible.

Mais l’ancien meneur ne semble pas être le seul à avoir de bons souvenirs avec Lue, puisque Joe Harris l’a aussi côtoyé du côté de Cleveland.

« Je n’ai connu que des expériences positives lors de mon passage à Cleveland. C’était un coaching staff incroyable, grâce à qui j’ai beaucoup appris. À chaque fois que je joue contre ces gars [Lue et Handy (ancien assistant aux Cavs)], que ce soit en Summer League ou quand nous jouons contre eux, nous avons toujours de bonnes interactions, ce sont des gars pour qui j’ai beaucoup de respect. » Joe Harris

Le shooteur des Nets a surtout mis en avant sa proximité avec le groupe. Pour rappel, en tant que Head Coach, l’ancien meneur a un bilan de 128 victoires pour 83 défaites.

« Ce sont deux excellents coachs. Ty Lue particulièrement. Il a joué dans cette ligue, a été assistant pour un long moment et a vraiment réussi à nouer des liens avec les joueurs, surtout au jour le jour, c’était unique en termes de façon de coacher. J’ai toujours aimé ça à propos de lui, cette capacité à s’intégrer avec tout le monde. Il me donne l’impression, quand il jouait, d’être le gars qui était proche de tout le monde dans le vestiaire au vu de la manière qu’il a d’interagir avec chaque joueur de l’équipe. » Joe Harris

Via NY Post