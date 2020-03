Spencer Dinwiddie propose une idée pour que la NBA redevienne une ligue d’équipes et plus seulement de joueurs

Puisque la saison est mise entre parenthèses, il faut bien trouver de nouvelles occupations pour les joueurs. Certains d’entre eux en profitent pour mener des réflexions sur l’état actuel de la NBA et les améliorations qui pourraient être apportées. Sur Twitter, Spencer Dinwiddie s’est lancé dans un long monologue pour donner sa vision de la ligue.

Le meneur des Nets a d’abord fait un constat sur la perception de la NBA par les fans. Pour lui, il s’agit avant tout d’une ligue de joueurs, où les fans suivent en premier lieu leurs stars préférées avant de développer un attachement à une équipe. C’est pour cette raison que, selon lui, la saison régulière perd en intérêt et que les audiences baissent.

« Le problème de la NBA c’est qu’ils sont allés à l’opposé de la NCAA. Ils ont conclu que les fans n’accrochaient pas au côté « équipe » mais plus au côté individuel, au storytelling, au drama, etc. Ça a commencé avec Dr J (Julius Erving) dans les années 1970 où la ‘marque joueur’ est devenue plus importante. Ensuite ils ont eu le scénario blanc / noir entre Larry Bird et Magic Johnson. Puis la perfection avec MJ en 1990. Iverson pour la culture hip-hop culture et Kobe en réincarnation de MJ dans les années 2000. Sur la décennie 2000-2010, c’était LeBron ‘Chosen one’ et le mutant Kevin Durant. Et fin des années 2010 Stephen Curry avec le côté « petit et tireur à 3-points ». Spencer Dinwiddie

Dinwiddie regrette que le fait d’avoir mis en avant ces superstars ait complètement éclipsé la notion d’équipe au sein de la ligue. Dans une comparaison avec l’attrait de la NCAA, il pense que l’ajout d’un tournoi en fin de saison redonnerait le goût aux spectateurs de suivre une franchise et plus seulement des stars.

« Dans le championnat universitaire, les gens tiennent vraiment aux écoles et au collectif. C’est pour ça que les blessures n’affectent pas vraiment leurs revenus et que la March Madness est énorme, quels que soient les joueurs sur le parquet. Avec l’idée d’un tournoi de ce genre, vous pouvez réduire la saison à 70 matchs, ce qui irait mieux aux joueurs en éliminant les back to back. Ça générerait de très gros revenus si les matchs du tournoi étaient joués dans des stades de football par exemple. Nous jouerions 70 matchs pour définir les têtes de séries. L’ordre de la draft serait une combinaison entre la saison régulière et la performance durant le tournoi. Pour que chaque match compte. » Spencer Dinwiddie

Alors, bonne ou mauvaise idée ?

