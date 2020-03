Les joueurs NBA devraient continuer d’être payés normalement

Avec la saison suspendue, la NBA va subir de très grosses pertes, pour l’instant difficiles à chiffrer. Parmi les premiers impactés il y a ceux qui travaillent pour les franchises et les salles, parfois intérimaires ou à temps partiel, et beaucoup de joueurs se mobilisent pour les aider, tout comme certaines franchises. Les joueurs justement, ne devraient pas être impactés.

Shams rapporte que le syndicat des joueurs a envoyé un memo aux agents des joueurs dans lequel il précise qu’il s’attend à ce que les joueurs continuent de recevoir leur salaire les jours habituels prévus.

Pour l’instant ne syndicat n’aurait pas discuté d’éventuels dispositions, et ne devraient pas le faire tant qu’aucune décision n’est prise pas la NBA concernant le calendrier.

The NBPA has not had discussions on potential adjustments and stated they do not expect to until further scheduling decisions are made, per memo. Many factors still in play. https://t.co/1Nv6rzeq1b

