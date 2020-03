Rick Pitino : « J’ai énormément appris en Euroleague […] Le meilleur basket offensif »

Parti coacher en Europe après avoir été poussé vers la sortie par Lousiville en 2017 suite au scandale adidas, Rick Pitino retrouvea la NCAA la saison prochaine. Nouveau coach de la sélection nationale grecque, il finira néanmoins la saison avec le Panathinaikos, si toutefois celle-ci reprend.

En 3 ans, l’ancien coach des Celtics (1997-2001) dit ressortir grandi de cette expérience outre-Atlantique.

« J’ai énormément appris en Euroleague. C’est un basket différent. C’est le meilleur basket offensif joué, NCAA et NBA compris. Les meilleurs systèmes offensifs, la meilleure circulation de balle, les meilleurs cuts backdoor, le meilleur jeu de passe et le meilleur shooting. Ils n’ont pas les défenses qu’on a parce qu’il y a moins de qualités athlétiques, c’est moins puissant, mais j’ai beaucoup appris. Le coaching a été fantastique. J’ai coaché face à Dean Smith, Frank McGuire, et je place ces gars au même rang que tous les plus grands. J’ai énormément appris. Offensivement, ça a fait de moi un meilleur coach de basket. » Rick Pitino