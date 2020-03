Rudy Gobert donne de ses nouvelles : « J’aurais aimé prendre ça plus au sérieux »

En quarantaine, testé positif au coronavirus, Rudy Gobert a donné de ses nouvelles dans une vidéo publiée par la NBA, dans laquelle il rappelle également l’attitude à avoir à l’heure actuelle.

« Eh comment ça va ? C’est Rudy Gobert. Je voulais vous donner des nouvelles. Je vais commencer en remerciant tous les gens qui me soutiennent et pour toute cette énergie positive. Ça signifie vraiment beaucoup. Quant à moi je me sens un peu mieux de jour en jour grâce au personnel de santé d’Oklahoma City et de l’Utah et tous les gens formidables autour de moi. Vous le savez sans doute déjà, mais je voulais m’assurer de vous rappeler de vous laver les mains fréquemment, avec de l’eau et du savon, d’essayer d’éviter de vous toucher le visage, les yeux, le nez et bien sûr d’éviter des contacts qui ne sont pas nécessaires avec d’autres personnes. L’important c’est de vous protéger et de protéger ceux autour de vous. J’aurais aimé prendre ça plus au sérieux et j’espère que tout le monde en fera ainsi, parce que nous pouvons le faire tous ensemble. Prenez soin de vous et faites attention. » Rudy Gobert