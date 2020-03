ESPN va-t-il sortir The Last Dance plus tôt que prévu ?

Depuis de très longs mois ESPN tease la sortie de son documentaire The Last Dance, le 15 mai 2018 plus précisément, et la sortie approche. La diffusion de ce documentaire sur les Bulls en 10 épisodes pour 10 heures au total, doit démarrer le 2 juin, date bien choisie puisque c’est en pleine période des finales NBA (à partir du 4 juin), en tout cas c’était ce qui était prévu avant la suspension de la saison.

A l’heure actuelle pas de NBA et tous les sports majeurs sont à l’arrêt, et forcément les répercussions pour une chaîne comme ESPN sont énormes, et il n’est pas simple de proposer du contenu. De ce fait certains ont émis l’idée sur les réseaux sociaux d’avancer la diffusion de la série sur les Bulls et c’est peut-être bien dans les cartons.

Ce weekend, alors que jusque là la chaîne teasait le documentaire avec un “Coming in June” (Arrive en juin), désormais la chaîne le tease avec un “Coming Soon” (arrive bientôt). Si on en croirait Awfulannouncing, ESPN se mobiliserait pour avancer la sortie, ce qui expliquerait aussi les très nombreuses publicités diffusées pour annoncer le doc.

Cependant, Awfulannouncing précise que le souci c’est que le documentaire n’est pas encore tout à fait terminé puisqu’il devait y avoir encore presque 3 mois pour le finaliser. On peut donc penser que ça s’active en coulisse.

Alors, une bonne surprise après autant d’attente ?