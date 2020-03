Danilo Gallinari : « J’espère qu’on ne va pas faire la même erreur »

En faveur de matchs joués sans fans avant l’annonce du premier cas de coronavirus en NBA puis de la suspension de la saison, Danilo Gallinari a vécu de l’intérieur cette soirée du 11 mars à Oklahoma City (qui recevait le Jazz d’Utah).

« On ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Nous étions tous sous le choc. Moi peut-être un peu moins que tout le monde en raison de ce qui se passe dans mon pays. » Danilo Gallinari

L’un de ses meilleurs amis, Filippo Curti, a perdu sa grand-mère, qui vivait dans le nord de l’Italie, à cause du virus. Par téléphone de son appartement d’Oklahoma City où il est installé avec sa fiancée Eleonora Boi, il a expliqué au New York Times que sa famille avait été placée en quarantaine depuis plusieurs semaines. L’ailier du Thunder a fait part de son espoir de voir les États-Unis prendre des mesures de précaution plus rapide face à la propagation.

« On a fait une erreur en tant que citoyens italiens, et je m’inclus aussi dedans même si je vis aux États-Unis. Bien sûr qu’on a fait l’erreur de ne pas prendre ça plus au sérieux en Italie, et maintenant nous sommes le deuxième ou le troisième pays le plus touché au monde. J’espère qu’on ne va pas faire la même erreur aux États-Unis. »

Son plus jeune frère, Federico, est sophomore à l’université de Rochester dans le Michigan. Leur père, Vittorio, ancien basketteur professionnel en Italie, est fréquemment amené à voyager aux États-Unis pour son travail et se retrouve actuellement à Denver (où Gallinari a joué 5 saisons et demi). Le reste de la famille, dont sa mère Marilisa, est en Italie, mais cette dernière n’a pas le droit de rendre visite aux grands-parents du joueur de 31 ans, qui habitent à environ 30 minutes de route. Là-bas aussi, les joueurs ont dû se faire une raison suite à la mise à l’arrêt pour une durée indéterminée du championnat.

« Tout le monde essaie de trouver une nouvelle routine à la maison. Le basket n’est plus leur vie à l’heure actuelle donc quand ils se lèvent le matin, ils essaient de trouver quelque chose à faire pendant la journée, ce qui n’est pas évident, car ils doivent rester à la maison. Ils ne peuvent pas avoir une vie sociale normale. C’est sérieux. Pour que la situation s’améliore, les citoyens doivent se comporter de la bonne manière, suivre les consignes données par le gouvernement et les autorités sanitaires. C’est un travail d’équipe, on doit être une équipe. […] Je veux retourner sur les terrains, bien sûr, pour de nombreuses raisons. Mais pour le moment ce n’est pas une situation facile à résoudre. Ça dépasse le basket, tout, c’est un problème mondial. Donc je veux jouer au basket mais dans le même temps je veux savoir que tout le monde est en sécurité. » Danilo Gallinari

via New York Times