Karl-Anthony Towns fait un don de 100 000$ à la Mayo Clinic

Le pivot des Timberwolves Karl-Anthony Towns a annoncé qu’il ferait un don de 100 000$ à la Mayo Clinic (Rochester, Minnesota). Le centre hospitalier de renommée mondiale a développé son propre test pour détecter le virus SARS-CoV-2, qui provoque le COVID-19. Les résultats de ce dernier sont disponibles sous 24 heures.

Timberwolves say center Karl-Anthony Towns announced he will be donating $100,000 to Mayo Clinic which has begun rolling out a test to detect the virus that causes COVID-19.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) March 16, 2020