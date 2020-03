Donovan Mitchell sur Rudy Gobert : « Ça m’a pris un moment pour me calmer »

Après avoir contracté le coronavirus il y a quelques jours, il se disait que Donovan Mitchell en voulait à Rudy Gobert par rapport à son attitude face au virus. En effet, le français n’aurait pas respecté les consignes de sécurité de bases en touchant notamment ses coéquipiers et leurs effets personnels, ce qui aurait pu entraîner la contamination de l’arrière du Jazz (même si on ne peut pas être certain que Rudy était le patient 0 de l’équipe).

Dans une interview accordée aujourd’hui à Good Morning America, le joueur de Salt Lake City semblait un peu plus détendu face à la situation et prêt à mettre ça derrière lui, même s’il assure qu’il a eu besoin d’un peu de temps pour calmer sa frustration.

« Ça m’a pris un moment pour me calmer. J’ai lu et entendu ce qu’il a dit, donc je suis heureux qu’il aille bien. » Donovan Mitchell

Donovan Mitchell a ajouté qu’il était surtout content que tous les deux se porte bien et qu’ils « soient juste les deux » à être contaminés au sein de la franchise.