Isaiah Thomas : « Pourquoi n’aurais-je pas une autre chance ? »

Depuis sa saison 2016-2017 chez les Celtics, la carrière d’Isaiah Thomas a pris des allures de celle d’un journeyman, enchaînant les équipes et servant de monnaie d’échange dans les trades. Dur pour un joueur qui était cité parmi les candidats aux MVP il y a à peine 3 ans.

En effet, depuis 2017, le meneur de poche est passé par les Cavaliers, les Lakers, les Nuggets et les Wizards avant d’être échangé aux Clippers lors de la trade deadline de février, puis coupé. Mais il a surtout joué seulement 84 matchs sur cette période, miné par les blessures, et le manque de confiance des franchises où il est passé.

Un internaute lui a demandé s’il serait prêt à partir à l’étranger en cas d’absence de contrat, et sans réponse est appel :

Why wouldn’t I get another shot tho? I started 40 games this season got thrown in a trade to make it work to a team that didn’t want me. Nothing more nothing less. All you need is ONE team to want you. I’ll get back to it real soon https://t.co/EQJ71W4Dm1

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 15, 2020