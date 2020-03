Pat Riley revient sur le départ de Dwyane Wade : « Je l’ai mis dans une situation dans laquelle il n’aurait pas dû être »

Joueur, puis coach et président, Pat Riley fait partie du microcosme de la NBA depuis sa draft en 1967. De quoi avoir beaucoup de souvenirs et de bons moments. Mais aussi des regrets. Assez étonnamment, ce n’est pas trop le cas pour cette dernière catégorie, même si un lui colle à la peau : le départ de Dwyane Wade du Heat en 2016.

« J’étais vraiment perturbé par le fait qu’il parte, et je prends toutes mes responsabilités à ce sujet. Je l’ai mis dans une situation dans laquelle il n’aurait pas dû être. Mon plus grand regret et ma plus grande erreur que j’ai faite avec Dwyane, notre franchise player qui a tout sacrifié, pas seulement de l’argent, mais aussi des opportunités de grandir encore plus avec LeBron James et Chris Bosh, c’est que quand LeBron est parti, nous avons donné le max à Chris sur cinq ans. On aurait dû faire pareil avec Dwyane, et même lui proposer ce contrat avant. On aurait dû dire : « LeBron est parti, donnons le max à ces deux gars qui le méritent. Ils ont déjà beaucoup sacrifié, construisons autour de Dwyane et de Chris. » » Pat Riley.