La NBA et les propriétaires vont de nouveau s’entretenir

Selon Woj, la NBA va tenir un Board of Governors (propriétaires NBA) dans la journée via téléphone. C’est la 3ème réunion de ce genre entre les propriétaires et la ligue depuis mercredi dernier, et l’objectif étant de faire un nouveau point avec l’évolution de la situation aux États-Unis, notamment suite aux consignes du gouvernement d’éviter les regroupements de plus de 10 personnes.

Il va y avoir pas mal de choses à discuter, notamment sur les différents scénarios possibles : l’arrêt de la saison et ses conséquences financières, la reprise de celle-ci, mais sans fans dans les salles, ou des playoffs joués avec fans. Des décisions à ce sujet pourraient être prises lors de cette réunion.

Pour le moment, la ligue travaillerait à un retour des matchs sans fans, et aurait demandé à ses équipes de s’informer sur des dates disponibles au mois d’août dans leurs salles respectives pour les playoffs, mais aussi sur la possibilité de jouer dans des salles restant proches, mais plus petites, y compris les salles d’entraînement.

The NBA will hold a Board of Governors call on Tuesday, sources tell ESPN. This is the third meeting with owners and commissioner since Wednesday. As information flows into league on the coronavirus pandemic, there's plenty to discuss, analyze and eventually make decisions on. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020