Les Américains qui ne veulent pas reprendre le championnat chinois devraient être bannis pendant 3 ans

Alors que la situation est à l’arrêt en Europe et aux Etats-Unis, en Asie les compétitions de basket pourraient reprendre rapidement selon ESPN. En effet, le championnat coréen, la KBL, devrait tenter de reprendre son championnat dans deux semaines, mais à huis clos. Plusieurs agents de joueurs américains ont confié que ces derniers devraient atterrir en Corée du Sud la semaine prochaine, même si tous ne reviendront pas.

Au Japon, où les championnats ont été interrompus fin février, et où des rencontres ont été jouées ce weekend à huis clos, se pose l’absence de certains joueurs et donc de la suite du championnat. Une rencontre a même été reportée puisqu’un des arbitres avait la fièvre. Les Shiga Lakestars étaient eux sans leurs 3 Américains et ont décidé de ne pas jouer la rencontre pour des raisons de sécurité. Le Levanga Hokkaido a déclaré forfait puisque 3 joueurs américains avaient de la fièvre. Il est fort possible que le championnat finisse par être annulé.

Quant à la Chine, dont la CBA est interrompue depuis fin janvier, la reprise devrait se faire début avril (à huis clos), ce qui ne plairait pas à certains joueurs et agents, qui jugent que les conditions, même si les matchs sont joués à huis clos, ne sont pas favorables à une reprise. Cependant au moins une douzaine de joueurs américains auraient repris la direction de la Chine ce weekend, dont certaines stars, et ils vont observer une quarantaine de deux semaines.

Les dirigeants CBA ont également pris des mesures radicales contre ceux qui ne reviendraient pas terminer le championnat : une suspension de 3 ans, même si pour le moment ce n’est pas officiel selon ESPN.