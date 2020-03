Objectif 70 matchs si la saison NBA reprend ?

À l’heure actuelle et moins d’une semaine après la suspension de la saison, c’est le flou total en NBA. On ne sait toujours pas quand la saison pourra reprendre (pas avant le 11 avril) et surtout quel sera le format adopté en cas de reprise : est-ce qu’on termine la saison régulière ? Est-ce qu’on la raccourcit ? Est-ce qu’on passe directement aux playoffs ?

Si on en croit ESPN

« Ce qu’ils aimeraient faire c’est d’arriver à 70 matchs. Et la raison c’est que 70 c’est un nombre clé parce que c’est ce qu’ils promettent aux diffuseurs locaux : 70 rencontres. Cependant pour une équipe comme les Lakers, ce sera compliqué d’atteindre les 70 matchs parce qu’ils ont beaucoup de matchs sur la télévision nationale, mais arriver à 70 matchs aiderait pour conserver des revenus, car dans le cas contraire il faudrait effectuer des remboursements aux télés locales. » Brian Windhorst

À l’heure actuelle la NBA travaillerait donc sur un scénario avec une saison régulière de seulement quelques rencontres afin que les franchises atteignent ce total.

« C’est le concept sur lequel ils sont en train de travailler à l’heure actuelle. » Brian Windhorst

Que chaque équipe ait joué le même nombre de rencontres parait déjà plus juste, et à l’heure actuelle elles ont toutes joué entre 63 et 67 rencontres, ce qui nécessiterait deux semaines de saison régulière pour atteindre les 70 matchs. Dans ce cas il faudrait revoir le calendrier de fin de saison régulière. À noter que les Spurs sont l’équipe à avoir joué le moins de rencontres avec les Lakers (63) alors que les Hawks et les Mavs en sont déjà à 67.