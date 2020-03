Chris Boucher présente ses excuses pour son attitude

Jeudi, quelques heures après la suspension de la saison et l’annonce des tests positifs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, et malgré les consignes de la NBA et des franchises, le pivot Chris Boucher a été vu en train de faire ses courses à Toronto. Il s’est attiré les critiques et les champions avaient réagi :

« Il lui a été dit de contrôler le moindre symptôme. Toutefois, il a violé le protocole. Il regrette énormément. » Les Raptors

Hier c’était au tour du joueur de s’excuser sur une story Instagram