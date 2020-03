Quid des JO de Tokyo ? « Aucune décision drastique » nécessaire pour le moment selon le CIO

Face à l’inquiétude d’une possible annulation des JO d’été 2020, le CIO a réagi dans un communiqué en expliquant qu’il était encore tôt pour prendre une « décision drastique ».

« C’est une situation sans précédent pour le monde entier, et toutes nos pensées se dirigent vers ceux qui sont affectés par cette crise. Nous sommes solidaires de la société toute entière dans le but de tout faire pour contenir le virus. La situation autour du virus COVID-19 impacte également la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2020, et évolue jour après jour. Le CIO reste entièrement dévoué aux Jeux olympiques, et à plus de 4 mois des Jeux, aucune décision drastique n’est nécessaire pour le moment. Toute spéculation serait par ailleurs contre-productive à ce stade. Le CIO encourage tous les athlètes à continuer à se préparer du mieux qu’ils peuvent pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous continuerons à soutenir les athlètes en les consultant et en leur apportant les dernières informations, disponibles sur le site Athlete 365 pour tous les athlètes à travers le monde. »

Les tournois de basket sont pour le moment prévus du 24 juillet au 9 août (25 au 29 juillet pour le 3×3).

The IOC encourages their athletes to continue training for #TokyoOlympics No changes to start date as of right now. Full statement: https://t.co/QnKNfNOi3I@fox5ny pic.twitter.com/a8bhqW77cp — Tina Cervasio (@TinaCervasio) March 17, 2020