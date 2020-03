Les Knicks chauds sur le dossier Christian Wood ?

Avec la suspension de la saison NBA et un flou complet sur la suite des événements, on ne sait pas encore si la free agency débutera le 30 juin. Quoi qu’il arrive, on peut penser que les franchises profitent du break pour faire leurs devoirs et étudier leurs options pour cet été.

Selon SNY, une des cibles des Knicks de New York pourrait bien être Christian Wood. S’il est encore trop tôt pour dire qu’ils tenteront de le signer, le média new-yorkais rapporte qu’ils seraient fans de l’intérieur des Pistons, rare satisfaction de la franchise de l’Ohio cette saison.Depuis que les Pistons ont transféré Andre Drummond aux Cavaliers, Wood a eu le champ libre et il a encore saison sa chance : 23 points à 40% à 3-pts et 10 rebonds en tant que titulaire.

Il sera free agent sans restriction cet été et les Pistons n’auront donc pas la priorité et nul doute qu’il intéressera beaucoup de franchises. Quant aux Knicks, s’ils ont beaucoup d’intérieurs, Taj Gibson n’a qu’un million de dollars de garantis la saison prochaine et Bobby Portis a lui une team option.

A noter que Leon Rose devrait réorganiser le front office et les personnes en charge pourraient aller dans une autre direction.