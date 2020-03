COVID-19 : les tests d’équipes NBA entières pointés du doigt par le maire de New York; La NBA réagit

Bill de Blasio, maire de New York, a réagi mardi à l’annonce de 4 nouveaux cas de coronavirus en NBA : quatre joueurs des Brooklyn Nets, dont toute l’équipe (un des plus récents adversaires du Jazz, où deux cas positifs se sont déclarés), et donc même les joueurs sans symptômes, a été testée.

We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested.

Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 17, 2020