Emmanuel Mudiay : « Rudy est un super gars […] Il ne savait pas à ce moment-là »

Dans une interview pour OkayAfrica.com, Emmanuel Mudiay, coéquipier de Rudy Gobert au Jazz, a soutenu le Français, premier joueur testé positif au coronavirus en NBA et qui fait depuis l’objet de nombreuses critiques – notamment directement de la part du vestiaire du Jazz – pour avoir pris des risques en voulant initialement dédramatiser la situation.

Depuis mardi, on compte désormais 7 joueur testés positifs, dont Donovan Mitchell (Utah Jazz), Christian Wood (Detroit Pistons) et Kevin Durant (Brooklyn Nets). La perspective d’une reprise avant – au mieux – le mois de juin s’éloigne.

« Les gens veulent jouer, mais nous savons que cela dépasse le basket à ce stade. Tout le monde prend ses précautions et fait ce qu’il faut faire dans l’équipe. Tout va très vite et personne n’y est préparé. Tout le monde prend des décisions sur le tas, et c’est difficile pour tout le monde parce qu’on ne sait pas exactement comment gérer ça car on manque encore d’informations. » Emmanuel Mudiay