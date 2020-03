Ja Morant : « Je ne suis pas là pour la gloire »

La saison 2019-2020 devait être une saison de transition pour les Grizzlies, axée notamment sur le développement des jeunes joueurs comme Ja Morant ou Jaren Jackson Jr. Mais c’était sans compter sur la force de caractère de ce groupe et sur le niveau affiché par le numéro 2 de la dernière draft. Si l’ancien de Murray State assure ne pas rechercher la gloire, il avoue que le niveau qu’il affiche actuellement repose avant tout sur d’excellents fondamentaux.

« Je ne suis pas là pour la gloire. Je n’en veux pas du tout, honnêtement. Je suis là pour gérer le business. J’ai juste commencé avec mes fondamentaux et je sais que ça m’amènera loin. Les gens pensent que nous les joueurs, nous faisons des entraînements de fou, mais c’est principalement un apprentissage des bases. Ensuite, une fois que j’ai eu appris les bases ça m’a permis de continuer d’avancer, de dribbler et les choses sont devenues plus faciles. C’est ce qui m’a permis de devenir un bon joueur. » Ja Morant