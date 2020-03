La NBA passe le League Pass en accès gratuit

Comme le font beaucoup, la NBA a décidé de rendre une partie de son contenu en accès gratuit. Alors que beaucoup de fans NBA sont isolés à travers le globe, la ligue annonce que l’accès au League Pass Premium sera gratuit jusqu’au 22 avril.

Vous aurez accès à tous les matchs de la saison 2019-20 mais aussi à la base de données des matchs d’archive, et NBA TV. Il suffit de vous rendre à cette adresse et de cliquer sur Start Free Preview et Start Preview dans l’onglet League Pass Premium (si vous n’avez pas de compte il faudra en créer un). Au contraire des périodes d’essai, pas besoin de donner les informations de votre carte bleue et donc pas besoin de se désinscrire à la fin de la période gratuite.