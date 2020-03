Pour le syndicat des joueurs, la priorité ne porte pas sur les salaires mais sur la reprise de la saison

Le syndicat des joueurs s’est exprimé au sujet des salaires versés si la NBA venait à ne pas reprendre, par l’intermédiaire de la directrice exécutive, Michele Roberts. Avocate de formation, elle a tenté d’éclaircir la situation.

« Si vous regardez notre CBA (accords collectifs), il y a quelques problèmes de vocabulaire si vous êtes joueur. Je suis avocate de formation et le concept de « force majeure » est commun dans tous les contrats. Peu importe les différends que nous avons eus dans le passé ou que nous aurons par la suite, nous sommes sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le fait d’essayer de sauver notre saison et nos playoffs. Les pertes de revenus sont significatives. Évidemment, il y a un langage qui permet à la ligue de faire respecter ce qu’ils perçoivent comme « cas de force majeure » et ça aurait un impact sur le salaire des joueurs. Mais si cela arrive, la ligue va perdre des dizaines de millions de dollars. Si nous ne pouvons pas jouer les matchs ni avoir nos playoffs, nous allons connaitre un choc économique. » Michele Roberts