« La seule bonne nouvelle, c’est que les gens commencent à rester chez eux »; Juin resterait le scénario le plus optimiste

Ex-Administrateur de la santé publique (Surgeon General) des États-Unis (2014 à 2017), le Dr. Vivek Murthy a pris part à la réunion téléphonique entre la NBA et le Board of Governors, mardi.

Il y aurait dépeint une « sombre » prévision de l’impact potentiel de la pandémie de COVID-19 sur les États-Unis et convaincu les propriétaires qu’une reprise de la NBA ne serait pas possible avant le mois de juin, voire pas possible du tout. En revanche, il a souligné l’importance du confinement et des mesures de préventions annoncées dans la ralentissement de la propagation du virus, dont les cas positifs ne feront selon lui très probablement qu’augmenter outre-Atlantique dans les 2, 3 prochains mois.

Sources: Dr. Vivek Murthy, former US Surgeon general, told NBA owners today about coronavirus: If the United States had not hardened its stance across country, millions were at risk to die — and cases will likely only increase, like they did in Italy, over the next 2-to-3 months. https://t.co/KcTyYqVxtk

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020