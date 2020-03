Steve Kerr : « J’espère qu’aucun de nos gars n’est sorti avec un de leurs joueurs la veille du match »

Jeudi 12 mars, les Warriors devaient recevoir les Brooklyn Nets à huis clos au Chase Center de San Francisco mais 24 heures avant la rencontre, Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus et la NBA a annoncé la suspension de sa saison. Les Nets ont quitté la ville dans la foulée, mais 4 de leurs joueurs – dont Kevin Durant – viennent à leur tour d’être testés positifs.

« J’espère qu’aucun de nos gars n’est sorti avec un de leurs joueurs la veille du match. Je ne sais pas si c’est le cas ou non. » Steve Kerr par téléphone

Personnellement, Kerr s’est placé en quarantaine avec sa femme Margot et sa famille dans leur maison de San Diego.

« On a un peu plus d’espace ici. » Steve Kerr

Le coach en profite pour étudier les prospects de la prochaine draft (les Warriors devraient avoir un choix dans le top 5).

« Je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup me pencher là-dessus ces dernières années. J’aime ce que je fais et j’aime le basket. C’est difficile de ne pas pouvoir allumer la télé et voir un match pour être honnête. Nous sommes tous de gros fans de sport, sinon nous ne serions pas. C’est justement dans ces moments de peur, ces moments différents, qu’on regarde du sport pour s’évader habituellement. Ce n’est pas une option aujourd’hui. » Steve Kerr