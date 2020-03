Adam Silver évoque les 3 options étudiées par la NBA à l’heure actuelle

Cette nuit Adam Silver s’est exprimé sur SportCenter d’ESPN, interviewé par Rachel Nichols. On est tous dans le flou concernant la possible reprise de la NBA et le boss a tenté de faire le point sur la situation, et la ligue étudie toutes les options, car à l’heure actuelle il n’y a strictement aucune certitude.

« Quelles sont les conditions nécessaires pour que la ligue reprenne ? Je dirais que nous regardons trois différentes choses. La première est, quand pouvons-nous redémarrer et fonctionner comme nous l’avons connu avec 19 000 fans dans les salles ? Deuxième option, devrions-nous envisager de redémarrer sans fans, et qu’est-ce que cela signifierait ? Parce que, je présume que si nous avions un groupe de joueurs et le staff autour d’eux, et que vous pouviez les tester et suivre une sorte de protocole, les médecins et les responsables de la santé pourraient dire que c’est sans danger de jouer. » Silver

Quant à la 3ème option, c’est celle que nous avions évoquée hier soir avec un match exhibition ou une sorte de All-Star Game.

En ce qui concerne le format qui serait adopté en cas de reprise, là aussi c’est à l’étude

« Je suis optimiste par nature et je veux croire que nous allons pouvoir jouer au moins certaines parties de cette saison. Je dirais que nous avons fait des choses nouvelles et créatives dans le passé, nous avons expérimenté un nouvel All-Star Game cette année avec une fin unique. Nous avons parlé de tournois pour accéder aux playoffs. Il y a peut-être d’autres choses que nous pouvons faire au niveau du format. J’ai entendu beaucoup de nos joueurs … ils deviennent fous, ils veulent jouer, ils veulent de la compétition. Les joueurs comme vous le savez, contrairement à beaucoup d’entre nous dans nos positions, où nous pouvons simplement reprendre ce que nous faisions, ils se battent contre quelque chose qui est impossible à gagner, et c’est le processus de vieillissement. Donc, une année perdue ou une partie perdue d’une saison dans leur carrière c’est très différent par rapport aux autres personnes, donc nous allons essayer par tous les moyens possibles de jouer à nouveau au basket, mais la sécurité et la santé de nos joueurs sont primordiales, tout comme celle de nos fans, c’est pourquoi je ne veux pas spéculer davantage à ce sujet. Ce sera la condition pour reprendre à jouer : lorsque les responsables de la santé publique nous donneront l’accord. » Silver

Quant à un passage directement aux playoffs, le boss de la ligue a expliqué qu’il ne « savait pas du tout »