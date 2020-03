Adam Silver pas du tout surpris par les tests positifs des Nets

La NBA compte déjà 7 cas de joueurs testés positifs au coronovarius, pas surprenant pour Adam Silver compte tenu du nombre de joueurs testés en comparaison avec l’absence totale de tests il y a encore quelques jours aux États-Unis.

« Honnêtement je n’ai pas du tout été surpris. En nous basant sur ce que nous entendons et compte tenu du manque de tests disponibles, mon sentiment c’est que, surtout dans la région de New York, si vous testez un groupe au hasard de New-Yorkais, il y aura très probablement des tests positifs. » Silver

Il explique aussi le nombre de tests passés par les joueurs NBA par le fait qu’ils sont des personnes qui peuvent propager rapidement le virus compte tenu de leur exposition au public.

Ces tests justement ils font jazzer et beaucoup critiquent le fait que les stars ou encore les NBAers ont facilement accès aux tests alors que les personnes qui ne présentent aucun symptôme ne peuvent normalement pas être testées. Le maire de New York, Bill de Blasio, avait déclaré suite aux contrôles positifs de 4 joueurs des Nets :

Réaction de Silver :

« Je comprends le point de vue de De Blasio et c’est malheureux d’être dans une situation où il y a un tri qui est fait concernant les tests. Et le problème fondamental, c’est qu’il n’y a pas assez de tests. Je dirais que dans le cas de la NBA, nous suivons les recommandations des autorités sanitaires. Le Jazz d’Utah n’a pas demandé à être testé. Les autorités sanitaires de l’Oklahoma ont exigé qu’ils soient testés, et ils n’ont pas été autorisés à quitter leur vestiaire pendant au moins 4 heures après la rencontre, masques sur le visage. Ils n’ont pas pu partir tant que les autorités ne les avaient pas testés. Donc c’était notre premier cas. Puis d’autres ont suivi avec des cas positifs le lendemain, et nous avons suivi les recommandations des autorités sanitaires et nos docteurs. Nous nous sommes penchés sur les équipes qui avaient été en contact avec l’équipe initialement testée positive, et le cercle s’est étendu à partir de là. Je comprends pourquoi certaines personnes réagissent comme ça, mais je dirais que la NBA ne fait que suivre les directives. » Silver