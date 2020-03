Ben Simmons : « Je pense qu’Anthony Davis est un meilleur défenseur que Rudy Gobert »

Maintenant que la NBA est suspendue et que les équipes ne peuvent pas organiser d’entrainements collectifs, les joueurs ont pas mal de temps libre. Et les plus jeunes, comme Ben Simmons, le passent à jouer aux jeux vidéos et à streamer. Ce qui donne parfois de beaux échanges entre le meneur de Sixers et les fans, comme mercredi, quand ce dernier a commencé à parler de NBA et à évoquer les meilleurs défenseurs en NBA. Il a d’abord tenu à défendre James Harden.

« J’ai quelque chose à dire là-dessus. Tout le monde parle de la défense de James, mais il peut défendre. Je ne pense pas que vous comprenez à quel point il est fort. C’est un gars très puissant. Beaucoup de personnes regardent les statistiques analytiques et tout ça, mais ça n’a aucun sens. On ne peut pas toujours tout voir avec des nombres. » Ben Simmons.

Il a ensuite comparé deux deux favoris pour le trophée de meilleur défenseur de l’année : Anthony Davis et Rudy Gobert.

« Je pense qu’AD est un meilleur défenseur que Gobert, parce qu’il peut défendre sur des meneurs de temps en temps. Je suis sur le terrain, et je regarde les gars qui peuvent défendre sur tous les postes. Vous ne pouvez pas dire que vous faites partie des meilleurs défenseurs si ce n’est pas le cas. » Ben Simmons.

Il a ensuite terminé par donner son top 5 des meilleurs défenseurs en NBA dont fait partie Pat Beverley, mais aussi Kawhi Leonard et lui-même avant de donner quelques noms de très bons défenseurs : « Jimmy Butler, Marcus Smart, Bam Adebayo…

« Vous savez quoi ? J’oublie Joel Embiid, je suis bête. C’est lui qui est dans mon top 5 avec ceux que j’ai cités avant. » Ben Simmons.

Simmons tourne à 16,7 points, 7,8 rebonds et 8,2 passes décisives par rencontre cette saison.

