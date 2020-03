La NBA ferme tous les centres d’entraînement et donne de nouvelles consignes aux joueurs

Certaines équipes avaient déjà pris la décision de fermer leur centre d’entraînement et la NBA vient de décider d’étendre cette mesure à toutes les franchises de la ligue. Jusque là les joueurs qui n’étaient pas en quarantaine, et les membres des staffs, pouvaient se rendre aux installations de leur équipe pour s’y entraîner en respectant quelques règles de distanciation sociale. La NBA prend ses mesures afin de réduire au maximum les risques de propagation du virus.

Dans son mémo adressé aux franchises, la ligue encourage les joueurs à prendre des mesures drastiques pour éviter des contacts et à rester le plus possible chez eux. De plus, la NBA leur interdit de voyager en dehors de l’Amérique du nord. Elle leur conseille vivement de rester dans la ville où ils jouent.

