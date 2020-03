Danny Green sur Kawhi Leonard : « Si je connaissais ses faiblesses, je ne le dirais pas à tout le monde »

Danny Green est sans doute le joueur NBA qui connaît le mieux Kawhi Leonard pour avoir été son coéquipier de très nombreuses années et désormais un adversaire. L’ancien Spur et Raptor s’est confié à Taylor Rooks concernant le double MVP des finales et notamment sur les moyens de le stopper

« Comme avec tous les grands joueurs, on ne les stoppe pas vraiment. Il faut essayer de les contenir. Le meilleur truc, comme avec toutes les superstars, c’est d’essayer de limiter le nombre de ballons qu’il touche et de ne pas le laisser l’attraper où il veut, essayer de le contester, le prendre en deux, lui proposer des joueurs différents. Il est coriace, et je sais ce qu’il va faire, mais je ne peux quand même pas le stopper. C’est ce qui fait que c’est un grand joueur. » Green

Mais a-t-il des faiblesses ?

« Non, pas vraiment. Si je connaissais ses faiblesses, je ne le dirais pas à tout le monde. Je garderais ça comme un secret. » Green

Quant à la personnalité de Kawhi, si mystérieux, il explique qu’il est juste normal.