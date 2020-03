Drôle d’issue pour le championnat en Australie; Andrew Bogut agacé 

Jusque là le championnat NBL suivait normalement son cours et la finale entre les Sydney Kings, premiers de la saison régulière, et les Perth Wildcats, dominateurs lors de la dernière décennie, avait pu se tenir. Trois premiers matchs (au meilleur des 5) ont été joués, dont deux remportés par les Wildcats, mais les suivants ont dû être reportés en raison de l’épidémie du coronavirus. L’équipe des Kings n’a pu se rendre à Perth en raison des restrictions aériennes et des mesures de distanciation sociales prises par le gouvernement.

Tout à l’heure le propriétaire de la NBL, Larry Kestelman, et le commissioner Jeremy Loeliger ont lâché une petite bombe en annonçant que les Wildcats étaient sacrés champions.

« Au bout d’une saison de 135 rencontres, dont 6 matchs de demi-finales et 3 matchs de finale, et avec une avance de 2-1 pour Perth, nous avons dû prendre la décision de donner ou non un titre après ce qui a été une des plus grosses saisons de l’histoire. » Larry Kestelman « Nous avons conclu que c’était la seule issue appropriée dans ces circonstances. Par conséquent, les champions NBA 2019-20 sont les Perth Wildcats. » Loeliger

Forcément ça a du mal à passer pour les Kings, notamment leur leader Andrew Bogut.

« Je veux faire savoir que je suis plus embarrassé déçu de la façon dont cela a été géré par notre ligue, depuis la semaine qui a précédé les finales, jusqu’aux finales. » Bogut

Quant au propriétaire des Kings, il a calmé le jeu en expliquant qu’il n’était « pas déçu ».

À noter que c’est le 10ème titre des Wildcats et la 3ème fois qu’ils sont champions deux fois de suite.