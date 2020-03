Marco Belinelli : « Je n’ai jamais été aussi fier d’être italien »

L’Italie est le pays européen le plus durement touché par le coronavirus, et Marco Belinelli, natif de Bologne et fils de chirurgien, a pu voir la rapidité avec laquelle les infrastructures de santé ont été dépassés par la situation.

« Depuis le début, j’ai été en contact avec ma famille et des amis en Italie. Je sais à quel point le travail des personnels de santé est important, encore plus aujourd’hui. Je peux aider pour faire en sorte de pouvoir retourner à Bologne dans un avenir proche et remercier un par un tous ceux qui sont au front aujourd’hui. Je n’ai jamais été aussi fier d’être italien. » Marco Belinelli.

Depuis la suspension de la NBA, les joueurs NBA ont reçu comme instruction de ne pas quitter l’Amérique du Nord. Belinelli est donc dans l’incapacité de retourner chez lui pour le moment, mais il a aidé un hôpital de sa ville natale à acheter un équipement médical qui va permettre de soigner les patients atteints par le coronavirus.

« Je remercie Marco pour sa générosité qui, il faut le dire, ne connait aucune frontière. Il a aussi remercié tous les personnels de santé qui font de leur mieux pour gérer le coronavirus depuis des semaines. » Chiara Gibertoni, commissaire à l’autorité de la santé locale de Bologne.

À 33 ans, Belinelli tourne à 5,8 points, 1,7 rebond et 1,2 passe décisive par match avec les Spurs.

