Mark Cuban compte sur les Jeux Olympiques pour redonner le moral aux Américains : « Le sport sera un mécanisme vital »

Quand la NBA a annoncé que les matchs allaient être suspendus, Mark Cuban a été le premier a expliquer vouloir malgré tout payer les employés des Mavericks qui ne pourraient plus travailler à cause de l’épidémie de coronavirus. Mais le milliardaire pense aussi à l’après, et il estime que le sport, et en particulier les Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent débuter le 24 juillet prochain, auront un grand rôle à jouer pour remettre tout le monde d’aplomb.

« On utilise tous le sport pour célébrer des choses, s’exciter… C’est un moyen de se rassembler. Personne ne fait de parades quand Apple ou Google réussissent de très bons trimestres, mais quand une équipe gagne un titre, si. J’espère donc qu’il y aura les Jeux Olympiques et qu’on pourra se regrouper autour de nos équipes nationales à ce moment-là. Ça sera super pour nous. On sortira tous de nos maisons et on va célébrer tous ensemble. J’espère aussi que quand la NBA, la NHL, le foot, le baseball… Quand tout ça reprendra, on sera excité à propos de nos équipes et en tant que communautés, on se rassemblera. Le sport sera un mécanisme vital pour ça. Mais en réalité, le basket est la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. On utilise les Mavericks pour essayer d’en faire le plus possible et de garder les gens engagés, avec de l’énergie, même s’ils sont coincés chez eux. » Mark Cuban.