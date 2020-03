Paul Pierce : « Je jouais énervé contre tout le monde mais avec Kobe, la relation était différente »

Invité du dernier épisode du podcast All The Smoke, présenté par Matt Barnes et Stephen Jackson, Paul Pierce a évoqué sa relation avec Kobe Bryant, son ex-rival des Lakers, disparu dans un tragique accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier en compagnie de sa fille Gigi et de 7 autres personnes.

« Je jouais énervé contre tout le monde mais avec lui, la relation était différente. C’était par respect aussi je pense. Tous les autres, je m’en foutais un peu. Avoir l’opportunité de jouer contre lui, et de le connaître sur et en dehors du terrain, c’était spécial. Ça a fait de moi qui je suis, pratiquement. On m’a donné ce surnom (The Truth) après un match contre les Lakers et Kobe, j’ai gagné mon titre contre lui… Il représentait tellement pour moi et le monde du basket, donc qu’il parte comme ça… c’est presque comme si tu perdais un membre de ta famille. J’ai perdu des membres de ma famille, j’ai perdu des amis, mais celle-ci m’a fait mal, très mal. Même aujourd’hui (podcast enregistré le 3 mars), le voir sur ce mur (voir vidéo ci-dessous), c’est dur. » Paul Pierce