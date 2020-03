Steve Clifford s’occupe comme il peut : « J’ai fait du travail vidéo chaque jour »

En plus de ne pas pouvoir jouer de rencontres, les franchises NBA ont également interdiction de rassembler plusieurs joueurs au même endroit à cause de l’épidémie de coronavirus. Cela compliquait déjà les choses pour les entrainements, mais en plus maintenant, il va falloir que tous les joueurs s’occupent d’eux en autonomie, puisque les infrastructures ont été fermées comme l’explique le coach d’Orlando Steve Clifford.

« On a suivi les instructions de la NBA. Les joueurs avaient la possibilité de venir avec un coach pour s’entrainer en petit comité. Pareil dans la salle de muscu. Il y a des gars qui sont venus chaque jour. Parfois, il y en avait quelques-uns. D’autres fois, seulement deux. Mais évidemment maintenant, vu ce qu’a dit la NBA on va arrêter de faire ça et tout le monde va travailler de chez soi. » Steve Clifford.

Plus d’entrainements ni de matchs donc, ce qui ne veut pas dire pour autant que les coachs ne font plus rien. Première préoccupation pour Clifford : respecter les consignes pour endiguer l’épidémie.

« C’est évidemment bien plus important que le basket. Ce qu’on fait tous, dans notre staff mais, je pense, aussi dans toute la NBA, c’est nous ressourcer mentalement et mettre notre santé et celles des personnes autour de nous comme priorité, en pratiquant la distanciation sociale. On essaie de faire attention, de rester loin des foules et d’être intelligent dans notre manière de vivre. On espère que les choses vont évoluer dans le bon sens et qu’on pourra passer à autre chose. »

La deuxième ? Profiter du temps libre pour faire progresser son équipe.

« J’ai fait du travail vidéo chaque jour, et je sais que c’est pareil pour tout notre staff. On peut le faire de manière plus ludique quand on ne doit pas aller à un match le jour suivant. Il y a des choses qu’on peut apprendre. On va passer pas mal de temps à faire ça. Ensuite, on va commencer à planifier ce qu’on va faire quand on va pouvoir se retrouver tous ensemble. » Steve Clifford.

Le problème, c’est que vu que la NBA ne reprendra certainement pas avant un bon bout de temps, mettre en application les enseignements tirés de ces séances vidéos pourra être difficile. Mais ce n’est pas pour autant que Clifford pense travailler dans le vide.

« Je pense que ce sera très utile. Ce qu’on peut faire, c’est des petits ajustements comme on fait d’une saison à l’autre. Il y a toujours de petites choses qui peuvent aider une équipe à mieux jouer, et la seule façon de voir ça d’une manière claire c’est de faire de la vidéo. »Steve Clifford.

Pour le Magic, cette pause n’arrive vraiment pas au bon moment, puisque l’équipe commençait à trouver des solutions en attaque, leur principal point faible depuis maintenant plusieurs saisons.

« On espère que ces progrès continueront après la reprise. Quand il y a une pause aussi longue que celle qui se dessine, on recommence à zéro dans plein de domaines. Donc je pense qu’on doit encore voir beaucoup de choses, surtout avec une pause sur une grosse période. Quand vous revenez de l’été par exemple, vous recommencez de zéro. De bien des façons, ce sera pareil. Le challenge pour nous, coachs et joueurs, c’est d’utiliser notre temps aussi intelligemment qu’on le peut. Toujours en pensant à notre santé et à celle de notre famille en premier. » Steve Clifford.

Du côté des joueurs, il faudra qu’ils se débrouillent pour revenir dans une forme optimale quand la compétition reprendra.

« Ça sera le challenge. C’est difficile pour les joueurs. Pour nous aussi d’ailleurs, les coachs, tout simplement parce qu’il n’y a pas de date de retour. On ne sait pas quand tout pourra recommencer, et ce que ça donnera niveau calendrier. Donc c’est différent pour tout le monde. On est habitué à vivre avec un calendrier précis. Les workouts optionnels commencent souvent en septembre, et les training camps fin septembre. Ensuite, il y a le calendrier de la présaison, ensuite vous savez quand la saison régulière commence… Donc dans ce cas, pour les coachs, c’est beaucoup plus facile de planifier et de désigner des priorités. Pareil pour les joueurs. Surtout les vétérans, ils en sont à un point où ils savent comment leur corps va répondre le mieux et comment arriver au bon rythme le plus rapidement possible. Mais cette situation est différente parce qu’on ne sait pas quand on va reprendre. Du point de vue du coaching, le challenge sera, à mon avis, d’étudier et de déterminer quelques petites choses qu’on pourra améliorer quand on reviendra. Il faudra aussi trouver un moyen d’organiser un petit training camp. Je suis sûr qu’on n’aura pas beaucoup de temps pour ça. Pour les joueurs, il faut qu’ils trouvent comment prendre le mieux possible soin d’eux et de leur famille. Mais également comment faire pour avoir la meilleure condition physique possible. Et je ne sais pas comment ils vont faire sans avoir accès aux salles d’entrainement. C’est un challenge comme j’ai dit. Certains d’entre eux ont des moyens de le faire chez eux, et ils vont le faire. Il y a plein de workouts différents à effectuer. Mais les temps sont étranges, et je n’ai pas de réponse. On va travailler là-dessus sur les prochaines semaines » Steve Clifford.

Au niveau individuel, Clifford a pu compter cette saison sur un retour en pleine forme, ou presque de Markelle Fultz. Après des premières saisons compliquées du côté de Philadelphie, le meneur, choisi en premier lors de la draft en 2017, réussit son meilleur exercice avec 12,1 points, 3,3 rebonds et 5,2 passes décisives de moyenne. Et encore, ces stats sont tronquées par un retour à la compétition compliquée. Depuis quelques semaines, il est tout simplement impressionnant.

« Quand il est arrivé ici, on pouvait voir qu’il était un travailleur naturel et que même s’il avait de nombreuses blessures, la personne qu’il est nous assurait qu’il allait se donner toutes les chances de faire des progrès rapides. Mais jamais, et je pense que tout le monde est dans ce cas, je n’aurai pu anticiper une progression aussi rapide. Si vous pouviez voir où il en était fin juin et début aout, ça aurait été très difficile de dire que début mars, il allait jouer au niveau où il jouait. Surtout avec la régularité qu’il affiche. Il vient vraiment de sortir sa meilleure période en carrière. »Steve Clifford.

Cette interruption forcée aura peut-être des conséquences heureuses pour le Magic, puisqu’il y a actuellement deux de leurs joueurs qui occupent l’infirmerie pour une durée assez longue : Jonathan Isaac et Al-Farouq Aminu. De quoi espérer un retour avant la fin de l’exercice ?

« S’ils reviennent, ça sera plus tard. Quand vous coachez en NBA, il faut gérer les choses dont on est certains. Donc si ces gars, ou un d’entre eux, reviennent, ça serait génial. Ils ont tous les deux étaient avec nous lors des derniers road trips et ils se sont entrainés chez nous. Ça serait comme ajouter un nouveau joueur à notre roster en termes de talent. Mais au niveau de leur utilisation, on a déjà trouvé des solutions pour ça. »Steve Clifford.

Le Magic est huitième à l’Est, avec un bilan de 30 victoires pour 35 défaites.

Via The Athletic.