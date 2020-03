Jonas Valanciunas, le bosseur récompensé : « Parfois il disait : ‘Qu’est-ce que je peux faire pour qu’il arrête de me crier dessus ? »

Les Cavs lui avaient préféré Tristan Thompson car il avait l’intention de jouer une année de plus en Europe avant de rejoindre la NBA, Jonas Valanciunas a donc fait ses débuts, puis la plus grande partie de sa carrière, chez les Toronto Raptors, qui l’ont sélectionné en 5ème position de la draft 2011. Pas encore très à l’aise en anglais, il avait du mal à communiquer avec ses coéquipiers en défense, et se faisait régulièrement engueuler par son meneur, Kyle Lowry, qui pointait du doigt ses erreurs.

« Parfois Jonas disait : ‘Qu’est-ce que je peux faire pour qu’il arrête de me crier dessus ?’ » Aaron Gray, Raptor de 2011 à 2013

Ses coéquipiers lui reprochaient aussi son manque d’explosivité, qui le rendait difficile à trouver sur alley oop. Ses habitudes alimentaires étaient loin d’être rassurantes : ex-assistant à Toronto, David Gale a raconté à Zach Lowe qu’un soir, après un dîner dans un steakhouse, Valanciunas avait commandé par téléphone – dès la sortie du restaurant – 2 pizzas pour ramener chez lui dans la foulée. Mais le Lituanien a fait en sorte qu’on ne puisse jamais lui reprocher son manque de travail. Après une confrontation avec Tim Duncan au sortir de laquelle il s’est demandé comment quiconque pouvait arrêter le Spur, il a bossé pendant 2 semaines à chaque entraînement en 1 contre 1 (défense au poste) contre Gray et Ed Davis.

« Il a adhéré à 100% à tout ce sur quoi on a travaillé […] Il est comme un fils pour moi. » Bill Bayno, ancien assistant aux Raptors, désormais aux Pacers

L’un des rares survivants de l’ère de pivots traditionnels, Valanciunas, qui mange plus équilibré depuis 2014, s’est certes un peu mis au shoot à 3-points (36.7% sur 79 tentatives cette saison) mais il a trouvé à Memphis une équipe lui permettant d’exprimer au mieux ses qualités. Avant l’interruption de la saison, il tournait à 14.9 points à 56.8% de réussite, 11.2 rebonds et 1.1 contre par match en seulement 26 minutes de moyenne par match. Son association avec des joueurs comme Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke ou Solomon Hill ont fait leurs preuves pour les Grizzlies, surprenants 8èmes (32-33) de la conférence Ouest.

