Duncan Robison sur LeBron James : « Le voir à la télé c’est quelque chose mais là… […] Il était sur moi mais restait dans la raquette, J’ai mis un tir, il s’est un peu moqué »

Dans le podcast de J.J. Redick, la gâchette du Miami Heat Duncan Robinson (25 ans, 2,01 m) a été invitée à donner son top 5 des joueurs contre qui il ne revient pas de jouer en NBA.

« Déjà, LeBron James. Je me rappelle que je le regardais jouer l’année dernière, j’étais sur le banc toute la rencontre mais je crois qu’il avait marqué 50 points ou un truc du genre. Au moins 40. Cette saison, les deux fois où on l’a affronté… Le voir à la télé c’est quelque chose mais là… Il ne m’a pas vraiment calculé. On a joué les Lakers tôt dans la saison, et il a défendu sur moi mais je n’avais pas fait grand chose encore à ce moment. Il défendait sur moi et il restait dans la raquette. J’ai mis un tir, il s’est un peu moqué. J’étais rouillé ce match là et je n’ai pas très bien shooté (il a terminé avec trois points à 1/7 aux tirs ndlr).

L’année dernière, lors des quelques matchs que j’ai joués, j’ai dû défendre sur Victor Oladipo. Tu m’as demandé quel joueur je n’en revenais pas de jouer contre, et l’année dernière c’était lui. Il était toujours agressif. Je n’avais pas vraiment ma chance contre lui.

Il y aurait aussi Stephen Curry et Klay Thompson, mais ils n’ont pas joué cette saison. Kevin Durant pareil… Je n’ai pas d’autres noms… Ah si, un gros, avant la draft (il n’a pas été sélectionné ndlr). Je suis un gros fan de Joe Ingles parce qu’avant la draft, il y avait la série entre le Jazz et le Thunder et il trashtalkait Paul George… Je ne dirais pas qu’il venait d’arriver sur la scène, parce que tout le monde le connaissait à ce moment-là et savait qu’il était bon, mais il a montré qu’il pouvait être un two-way player. Et je me suis un peu comparé à lui. De ce que j’ai entendu, il n’arrête pas de trashtalk ses adversaires. Donc cette année quand on a joué Utah je ne savais pas s’il allait parler avec moi ou juste m’attaquer, mais au final on a discuté un peu et c’était cool. Donc j’en suis à 3 joueurs, je vais dire Kawhi (Leonard) aussi. Je n’avais pas réalisé combien il est imposant physiquement avant de le jouer. Il est tellement costaud. Il a en partie défendu sur moi durant nos deux matchs contre les Clippers et il est tellement long et fort physiquement. Offensivement il arrive toujours à trouver ses positions. Et il y a Giannis, qui serait probablement mon 5ème joueur. J’ai énormément de respect pour la dureté avec laquelle il joue tous les soirs. »