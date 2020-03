Michele Roberts prend la défense de Rudy Gobert : « C’est vraiment ridicule »

Malade en début de semaine dernière, puis finalement testé positif au coronavirus, Rudy Gobert a été au cœur de la tempête, pointé du doigt pour son attitude quelques jours avant en conférence de presse, et désigné comme le bouc émissaire pour les cas positifs en NBA et dans son équipe, alors même qu’on ne sait pas s’il était le patient 0 en NBA. Invitié du podcast de The Athletic « Hoops, Adjacent », Michele Roberts, boss du syndicat des joueurs, a pris sa défense.

« C’est vraiment ridicule. J’ai entendu ça. Les gens le critiquent pour le fait qu’il a joué avec les micros. Il ne savait clairement pas les conséquences que cela pouvait avoir en termes de contamination. N’oublions pas non plus la toute première conférence de presse de notre président qui annonçait qu’il y avait 15 cas et que cela allait passer à 0. Nous étions tous incroyablement naïfs à ce sujet et nous n’avions pas conscience à quel point ce truc était dangereux. Maintenant nous savons que certains comportements n’étaient pas appropriés. Mais le fait que Rudy ait infecté la ligue c’est absurde, et j’ai vu quelques références à ça sur les réseaux sociaux. Et la bonne nouvelle c’est que la plupart des gens sont assez intelligents pour savoir. Nous devons tous en apprendre plus sur ça en apprenons tous de plus de jour en jour. » Roberts

Certains joueurs du Jazz ont été frustrés par son attitude, Donovan Mitchell l’a concédé, et quand on demande à Roberts si elle pense qu’il sera tenu pour responsable, elle rétorque

« Aucune chance ! Je prends le pari. Il y avait quelques joueurs mécontents, et certains diront que c’était normal, mais d’autres étaient là : ‘moi non plus je ne savais pas que c’était si contagieux.’ Quand Rudy est revenu dans le vestiaire, les joueurs ne lui gueulaient pas dessus en lui demandant : ‘Pourquoi est-ce que tu as touché ces micros.’ Aucun journaliste dans la salle de presse n’a souligné le fait qu’il avait fait ça. Nous commencions juste à prendre conscience d’à quel point c’était sérieux. Je n’ai rien entendu de la part d’autres joueurs qu’ils pensent que Rudy va être marqué au fer rouge. C’est un de leurs frères. C’est un de leurs coéquipiers. Il y a quelques jours Donovan a donné une interview dans laquelle il a dit qu’au début il était en colère après Rudy, mais qu’il avait dépassé ça et que ça allait. Je pense qu’il a encaissé bien plus qu’il ne le mérite. Il est juste tombé malade. Il est simplement tombé malade. » Roberts

Via The Athletic