Isaac Okoro va se présenter à la draft NBA

L’ailier d’Auburn Isaac Okoro (19 ans, 1m98)va se présenter à la draft NBA, c’est son coach Bruce Pearl qui l’a annoncé lors d’une conférence téléphonique.

S’il aura toujours la possibilité de retirer son nom, au vu se sa cote il est peu probable qu’il retourne en NCAA. Il est annoncé dans le Top 10, voire même le Top 5 de la draft. Sa cote a fortement augmenté au cours de la saison lors de laquelle il a montré un potentiel très intriguant malgré des stats plutôt modestes : 12.9 points, 4.4 rebonds et 2 passes à 51.4% dont 29% de loin. Il est voué à être un grand défenseur et a une bonne marge de progression en attaque. Il a été dans le meilleur 5 défensif de la SEC, mais aussi dans le meilleur 5 fresmhan et dans le second 5 de la conférence.