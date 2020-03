Paul Pierce : « J’ai porté une arme pendant 2 ans après ça »

Deux ans après sa draft et huit avant son titre de champion NBA avec les Celtics, Paul Pierce a été la victime d’une terrible attaque au couteau alors qu’il se trouvait dans une discothèque de Boston, le Buzz Club. C’était le 24 septembre 2000.

« J’étais jeune, je sortais beaucoup. Je me suis retrouvé à parler à des filles au Buzz Club, j’étais célibataire à l’époque. Et là sorti de nulle part un gars m’approche et me dit de ne pas parler à cette fille. Une bagarre démarre, je ne sais même pas comment. Je n’avais même pas réalisé qu’on m’avait poignardé, je suis resté débout, je regarde je vois ma veste déchirée, du sang partout, ça coule de mon visage, j’ai du mal à garder les yeux ouverts. On me dit que j’ai été poignardé et que je dois aller à l’hôpital. Tony Battie était là ce soir-là, il m’a emmené. Cette nuit a changé ma vie, man. Je me revois à l’hôpital, à taper contre la porte, à leur demander si j’allais mourir, le souffle court.